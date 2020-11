1







di Stefano Discreti

In questo momento non c'è assolutamente sfida per la scelta del compagno ideale di Cristiano Ronaldo.

Entra subito in partita, anche subentrando in corso di gara dalla panchina.

Un assist perfetto, un palo sfortunato e il gol partita decisivo in extremis su assist spettacolare di Cuadrado.

Imprescindibile in questa fase.

Compro Morata



Un'altra occasione gettata via al vento.

Se oltre ai problemi fisici sul rendimento negativo del miglior giocatore dello scorso campionato italiano di Serie A sta influendo anche il complicato rinnovo del contratto in essere noi non possiamo saperlo.

Di certo il calciatore con la maglia numero 10 della Juventus è la brutta copia di quello ammirato in questi anni in maglia bianconera.

Rimandato.

Vendo Dybala