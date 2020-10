4







di Stefano Discreti

Se la Juventus sfiora la rimonta a Crotone lo deve principalmente a lui.

Gol di astuzia alla prima occasione nel primo tempo, sfortunatissimo palo e gol annullato per questione di millimetri nel secondo tempo.

Il massimo possibile in questa condizione.

Compro Morata



Ancora una volta la Juventus paga un suo errore difensivo.

Il fallo che porta al rigore per il Crotone conferma che con il recupero di De Ligt e la crescita di Demiral la sua permanenza tra i titolari sarà sempre meno scontata in futuro.

Vendo Bonucci