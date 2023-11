Primo gol in serie A con la maglia della Juventus.Quale migliore occasione per realizzarlo se non la trasferta di Firenze?La sua giocata regala 3 punti fondamentali alla squadra bianconera e conferma i suoi progressi.Ci si chiede se la vittoria giustifichi sempre sino in fondo la prestazione.A Firenze è stata una sofferenza totale che però ha confermato la grande solidità della difesa in questa stagione (Sassuolo a parte).Non è questa l’idea di gioco che si può sognare ma in questo momento forse non si può chiedere di più.