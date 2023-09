Giocatore encomiabile dal punto di vista della preparazione sempre pronto a rispondere presente quando chiamato in causa.Non brillante sino all’azione del gol partita, sfrutta però al massimo l’unica palla giocabile di tutta la gara e regala 3 punti fondamentali alla squadra per mettersi alle spalle la sconfitta incubo subita contro il Sassuolo.Sicuramente non l’unico della Juventus a disputare una gara sottotono ma lui più di tutti ha evidenziato una evidente paura nel prendersi le responsabilità rallentando il gioco dei bianconeri e scegliendo spesso, troppo spesso, la giocata sbagliata.