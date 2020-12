8







di Stefano Discreti

Probabilmente non è stato il miglior in campo della gara in assoluto ma il suo ingresso in campo ha cambiato il corso della partita nel secondo tempo e non solo per il goal di testa su assist di Cuadrado che ha riportato la gara sul pareggio nel momento decisivo della partita.

Sicuramente un talismano positivo per Pirlo.

Dinamico e fortunato.

Compro McKennie



A prescindere di come andrà a finire la questione di Perugia, aver gettato ombre sull’operato della Juventus per un evidente errore di programmazione sul mercato è sicuramente da condannare.

Esser finiti in questo circolo vizioso negativo è quasi uno sbaglio da “pivelli”.

Imperdonabile se rappresenti la Juve.

Vendo Paratici.