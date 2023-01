Il primo giocatore juventino a salutare la “ciurma” dopo la grande tempesta con la pesante sensazione che non sarà l’ultimo.Poteva sicuramente fare di più nella sua permanenza a Torino ma ha comunque onorato la maglia quando chiamato in causa.Sinceramente il prezzo che la Juve incasserà per la sua cessione non ammette rimpianti, non si poteva davvero fare altro.Arrivederci, compro McKennieIncomprensibile la squadra titolare schierata contro il Monza, l’ennesimo cambio di formazione di una compagine che fatica a trovare una sua identità ben specifica.L’impressione è che con le grandi difficoltà che si stanno vivendo in casa Juve in questo periodo se non si prova a costruire con coraggio anche qualcosa per il futuro la parte mancante della stagione in Serie A possa diventare davvero uno strazio.Bisogna osare, vendo Allegri