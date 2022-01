8







di Stefano Discreti

È uno degli ultimi ad arrendersi. Se la Juventus resta in partita per 120’ lo deve anche se non soprattutto a lui.

Concretizza l’unica occasione che gli capita nel corso della partita portando addirittura in vantaggio la squadra bianconera.

Dinamico, compro McKennie



Continua la parabola discendente del terzino brasiliano che ormai negli ultimi anni non ne azzecca più una.

L’errore che costa la Supercoppa alla Juventus è davvero imperdonabile.

Irriconoscibile, vendo Alex Sandro