Un altro goal decisivo in campionato, il secondo consecutivo.Se la Juventus sta recuperando terreno in classifica e sembra finalmente aver imbeccato la via giusta lo deve soprattutto alla sua crescita all’interno della squadra.Non era facile arrivare a Torino ed imporsi subito come migliore centrocampista della rosa ma il ragazzo ha già dimostrato di avere tutti i mezzi necessari per prendersi il ruolo di protagonista lì in mezzo.Indispensabile.L’americano è la copia sbiadita del brillante incursore che avevamo visto all’opera lo scorso anno con Pirlo.Probabilmente le voci di mercato e l’aver capito di non esser più al centro del progetto come incedibile hanno finito per minare le sue certezze.Sbaglia quasi tutto quello che c’è da sbagliare, in particolare davvero grave l’errore sotto porta in avvio di gara.Irriconoscibile.