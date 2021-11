In una squadra che continua a fare acqua da tutte le parti è una delle poche note positive in stagione.A centrocampo, in mezzo a tanta mediocrità, riesce a salvare la sua prestazione.Il meno peggio, compro LocatelliIndifendibile.La peggiore Juve dell’ultimo ventennio in campionato, davvero una pena senza fine.Nessuna idea di gioco, nessuna trama offensiva, niente di niente.Arrugginito, vendo Allegri