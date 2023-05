Mancano solo due giornate alla fine di questa agonia.Una stagione lunghissima, quasi interminabile,iniziata ad Agosto scorso male e praticamente finita peggio a Maggio, con l’intermezzo del mondiale in Qatar.Si salva solamente l’orgoglio e la dignità juventina con la voglia di rialzarsi subito dopo un’annata tragica.Campionato falsato, senza se senza ma.Dopo la penalizzazione di 15 punti subita la squadra bianconera si è trovata a disputare un campionato virtuale.A nulla è servito l’annullamento della pena in attesa della rimodulazione della penalizzazione anzi per assurdo ha finito per svuotare ulteriormente di stimoli la Vecchia Signora.L’ennesimo colpo basso è arrivato ieri quando la nuova penalizzazione di 10 punti è stata ufficializzata solamente a pochi minuti dall’inizio della partita con l’Empoli, privando anche quest’ultima gara di qualsiasi forma di regolarità.Se volevano rovinare a tutti i costi la stagione della Juve, ben oltre anche gli evidenti errori di Allegri, ci sono riusciti in pieno.