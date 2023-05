Ultima partita casalinga della Juventus per quest’anno.Contro il Milan arriva l’ennesima sconfitta stagionale al termine di una partita completamente vuota sotto tutti i punti di vista, tecnico e tattico, e anticipata dalle parole di Calvo nel pre-gara che mettono una pietra tombale anche su un possibile ricorso riguardo la questione plusvalenze.L’unica nota positiva della serata è quindi che il campionato casalingo è finito e che i tifosi della Juventus non dovranno recarsi più allo Stadium per assistere a questo scempio stagionale.Se da una parte la fine della stagione è quasi una liberazione per i tifosi bianconeri dall’altra lo stato di incertezza che regna intorno alla Juventus rende tutto davvero insopportabile.Ai saluti Rabiot e Di Maria (anche con fischi) e non saranno gli unici, tutto il resto è davvero avvolto da un senso di incertezza a tutti i livelli che rende quasi impotenti.Non sapere come e con chi ripartire è forse ancora peggio dei risultati fallimentari ottenuti nel torneo.