di Stefano Discreti

Finalmente una prestazione di livello come aveva abituato la tifoseria bianconera ad inizio stagione.

È giovane, giovanissimo, e deve sicuramente crescere ma il ragazzo timido delle ultime prestazioni contro il Genoa non si vede mai perché gioca bene e con convinzione dall’inizio alla fine.

Può solo crescere.

Compro Kulusevski



Non è stata sicuramente la sua miglior partita in bianconero di questo triennio, anzi.

Sbaglia alcune occasioni importanti ed esce dal campo particolarmente nervoso nonostante la vittoria bianconera.

Rimandato.

Vendo Cristiano Ronaldo