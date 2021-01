di Stefano Discreti

Per alcuni momenti della sfida sembra quasi non voler infierire sull’avversario.

Poi quando decide di accendersi sembra assistere ad un gigante che gioca in mezzo ai bambini.

Devastante in occasione dell’assist per il gol di Frabotta, ancora una volta a segno da seconda punta.

Cresce partita dopo partita, piano piano si sta prendendo la Juventus.

Predestinato.

Compro Kulusevski



La qualificazione alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter espone adesso la Juventus ad un calendario quasi folle con 8 partite in meno di un mese. In una stagione così difficile a livello fisico per via della mancata preparazione estiva, davvero un’esagerazione che forse si poteva evitare o perlomeno limitare.

Vendo il calendario