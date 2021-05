3







di Stefano Discreti

Ha giocato praticamente in tutte le posizioni possibili in stagione e nonostante la giovane età è riuscito a rimanere in piedi.

A poco più di 21 anni ha già lasciato il segno in modo importante a conferma del grande talento di cui dispone.

Gol e assist, la vittoria della Juventus è soprattutto sua.

Il futuro.

Compro Kulusevski



Veder giocare la Juventus nel secondo tempo contro l’Atalanta fa davvero rabbia.

Sarebbe bastato giocare con la metà di questa foga agonistica e precisione in campionato per giocarsela fino in fondo con l’Inter.

Impossibile non recriminare.

Vendo i rimpianti per quello che poteva essere ed invece non è stato