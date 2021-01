1









Il suo ingresso in campo ha cambiato la partita della Juventus, soprattutto in fase offensiva. Restituito alla sua posizione naturale, vicino alla porta avversaria, è praticamente immarcabile. Peccato per il gol sbagliato nel primo tempo. Incontenibile.

Compro Kulusevski



Una delle certezze di questa stagione della Juventus: quando la squadra bianconera subisce gol l’indiziato numero uno ad aver perso l’avversario di turno è sempre lo stesso. Sempre più in fase calante nel rendimento.

Vendo Bonucci