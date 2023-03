Per rendimento sicuramente il miglior acquisto qualità/prezzo della stagione bianconera.Tra assist e goal una certezza assoluta della formazione di Allegri. Giocatore sempre più decisivo, un punto di riferimento assoluto per tutti i compagni juventini.Ancora una volta non è bastata la scelta dell’arbitro confermata dal Var per mettere a tacere le solite polemiche che accompagnano da sempre il derby d’Italia.Rabiot probabilmente non tocca nemmeno la palla con la mano eppure Inzaghi si lamenta come se avesse subito un chissà quale torto.Guardando e riguardando lo stop di Rabiot da tutte le angolazioni non si riesce ad avere una certezza assoluta e quindi ancora una volta non hanno senso i soliti piagnistei di Inzaghi & C.