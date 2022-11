Impressionante secondo tempo. L’uomo della svolta, il calciatore che cambia volto alla partita è sicuramente lui.La galoppata che determina il primo goal di Rabiot è devastante, quella che porta al raddoppio di Fagioli è decisiva.Giocatore sempre più importante in questa Juve.La Juve batte con merito l’Inter per 2 a 0 grazie ad un sontuoso secondo di tempo di lotta e ripartenze.A tenere in corsa la squadra di Inzaghi nel corso della ripresa ci ha pensato invece il clamoroso goal annullato a Danilo.Certe situazioni fanno proprio maledire il calcio moderno.Togliere lo splendido goal a Danilo per una decisione incomprensibile è proprio la fine del calcio romantico.