A volte mal sopportato, quasi considerato di troppo, ha sempre lottato con umiltà per guadagnarsi il posto. Non sarà certo Mbappè ma in questa Juve può tornare davvero utile per far ruotare Vlahovic e Milik.Proprio adesso che la Juventus era tornata e aveva acquisito la continuità necessaria bisogna fermarsi per questo folle mondiale invernale che niente ha a che vedere con il calcio romantico e passionale che conosciamo.