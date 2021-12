Primo goal in maglia bianconera in Champions League che vale la vittoria contro il Malmö e l'inaspettato primo posto nel girone per il contemporaneo passo falso del Chelsea nell'altra partita del gruppo.Finalmente si è sbloccato dopo un lungo digiuno.Troppe opportunità da goal sbagliate, alcune davvero clamorose. Se la Juventus continua a segnare così poco è anche, se non soprattutto, colpa dei suoi attaccanti che falliscono troppe opportunità per iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori.Alcuni errori sotto porta gridano davvero vendetta; contro un avversario di un livello superiore sarebbero costati, molto probabilmente, davvero cari.