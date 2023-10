Una Juve coriacea che crea tantissime occasioni credendoci fino alla fine e vincendo la partita grazie ad un gol di Cambiaso all’ultimo secondo ma se c’è un giocatore che, per l’impegno messo in campo, avrebbe meritato di finire sul tabellino ufficiale è sicuramente lui che a dirla tutta di gol ne aveva realizzati addirittura due, cancellati solamente dal Var.Giocatore completamente ritrovato,Non sappiamo se le revisioni al monitor delle decisioni arbitrali prese in campo siano state corrette da regolamento ma di certo vedere un gol come il primo di Kean annullato per una questione di millimetri fa veramente sobbalzare dalla sedia perché così stiamo parlando proprio di un altro sport.Pazzesco,