Fa salire la squadra è anche se spesso è girato con le spalle verso la porta avversaria (cosa che gli fa notare anche Allegri nel corso del primo tempo) è di gran lunga il calciatore più pericoloso della Juventus.La zampata che regala i 3 punti alla Juve è un gesto da attaccante vero.Attaccante che in rosa dopo Vlahovic e Milik ci sta più che bene,Pronti e via e subito cartellino giallo per il solito fallo girato di spalle.Ormai quando gioca titolare lui ne risente in sicurezza l’intero reparto difensivo.La Juve conclude la quinta partita senza subire goal ma non certo per merito suo che nel finale rischia anche di regalare un rigore al Verona.