Il “giustiziere” del Verona si ripete.Dopo aver deciso la gara di andata a Verona poco prima della sosta per il mondiale e soprattutto prima di tutto quello che poi si sarebbe abbattuto sulla Juventus fuori dal campo l’attaccante bianconero si è ripetuto anche a Torino quando ormai le partite in campionato non si sa bene che peso specifico abbiano. Una cosa è certa, penalizzazione o no, nonostante le tantissime critiche e la giovane età lui è un attaccante che se gli arriva la palla buona quasi sempre la recapita in gol. Forse non sarà il nuovo Cristiano Ronaldo ma non è nemmeno il broccò che per tanto tempo i critici hanno cercato di far passare.Di sicuro il fatto che il campionato di Serie A della Juventus non abbia alcuna certezza di classifica stagionale diventando quasi virtuale sta aiutando Allegri a fare tantissimi esperimenti e lanciare in continuazione giovani.È sicuramente un bel cambio di mentalità che speriamo si confermerà anche quando i punti in serie A diventeranno pesanti e reali e non asteriscati.Fatta questa doverosa premessa bisogna dire che probabilmente il giovane centrocampista argentino non è forse ancora pronto per prendere le redini in mano del centrocampo e confrontarsi con i migliori del ruolo in serie A.