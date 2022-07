Diciamolo, contro il Barcellona è stato ancora una volta il Di Maria show ma nella circostanza è anche giusto evidenziare e premiare i progressi di un giovane che sta lottando in tutti i modi per restare in bianconero nonostante i tanti nomi accostati all'attacco in questi giorni: si va da Morata a Martial, passando per Werner sino ad arrivare a Firmino.Il casting per il vice-Vlahovic è in via di definizione eppure il giovane italiano (che ricordiamolo nonostante l'elevata esperienza internazionale acquisita ha soli 22 anni) si batte per restare come un leone.L'impressione che arriva dalla prima amichevole stagionale di un certo spessore è che se non verrà sistemato qualcosa in fase di protezione a centrocampo e negli elementi in difesa quest'anno si ballerà molto dietro senza Chiellini e De Ligt, sopratutto a sinistra dove Dembélé è sembrato per una sera George Best.Non è chiaramente solo colpa sua, basta vedere gli errori in fase di raddoppio difensivo o i tentativi di Bonucci di marcare girandosi rispetto all'avversario ma se continua su questi livelli sarà indubbiamente il punto debole della Juventus.