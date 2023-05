In una stagione assolutamente complicata per i colori bianconeri dentro e fuori dal campo sicuramente una delle cose più belle e che danno soddisfazione è aver lanciato tanti giovanissimi di valore su cui la Juventus potrà ripartire nel futuro.Tra i tanti va sicuramente elogiata l’ala inglese che sin da subito ha messo in mostra grandi doti che fanno ben sperare per il futuro.A Bergamo ha giocato come un veterano risultando decisivo con la giocata che ha sbloccato il risultato arrivata al termine di una bellissima azione corale avviata proprio da un suo recupero di grande livello.Vedere la Juve quasi al completo vincere in casa di una delle squadre più in forma del campionato non può che aumentare i rimpianti per quello che non è stato e che invece con un po’ più di attenzione e di fortuna sarebbe potuto essere.Tra infortuni, svarioni e problematiche fuori dal campo praticamente non si è mai potuta vedere la Juve che tutti noi ci saremmo aspettati sulla base del valore effettivo della rosa sulla carta.La speranza è almeno quella di chiudere l’annata nel migliore dei modi provando a salvare una stagione, ad oggi, ancora assolutamente negativa.