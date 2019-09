di Stefano Discreti

Una bruttissima partita dove si fatica davvero a trovare il migliore (il meno peggio) della Juventus mentre finisce dietro la lavagna la stragrande maggioranza dei giocatori juventini. L’unica cosa da salvare è il punto accumulato in classifica e l’aver evitato una sconfitta praticamente certa con una prestazione così negativa.

Compro il risultato



Se la prima nuova maglia della Juventus ha destato critiche e imbarazzo, nella speranza di tornare presto alla tradizione bianconera a strisce, ipotizzare una seconda maglia più chiacchierata era davvero difficile. Ed invece con un’inguardabile abbinamento bianco rosso, colori che non c’entrano assolutamente nulla con la Juve, sono riusciti a fare persino peggio.

Vendo la seconda maglia (speriamo di non vederla più)