di Stefano Discreti

Pronti, partenza e via e alla prima in campionato dopo la sosta per le Nazionali la Juventus vince subito grazie ai nuovi giocatori arrivati dal mercato di riparazione. Un gol per tempo, grazie agli assist di Dybala e Morata rinvigoriti dai neo acquisti bianconeri. Finalmente rinforzata la rosa, compro i goleador all'esordio Vlahovic e Zakaria.



La nuova Juve con il tridente sembra una squadra nettamente migliore rispetto a quella ammirata in questa prima parte di stagione. Gli arrivi di Vlahovic in attacco e Zakaria a centrocampo sembrano aver colmato le evidenti lacune lasciate dallo scorso mercato estivo. Alla luce dei fatti e della ritrovata forza di squadra non si può non provare rimpianto per i tanti punti buttati via all'inizio del campionato. Vendo la partenza fallimentare e i punti persi.