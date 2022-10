La Juventus evita una disfatta epica in Portogallo grazie alla spavalderia e all’irresponsabilità dei propri giovani che una volta compromesso definitivamente l’esito della partita e del girone con un sussulto d’orgoglio provano a guidare una rimonta epica.Grazie ad Allegri, Bonucci e Cuadrado (ma anche Alex Sandro) per quanto fatto in passato per la Juventus ma adesso è davvero il momento di farsi da parte. La vecchia guardia ormai è un peso insostenibile per gli equilibri bianconeri.