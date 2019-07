di Stefano Discreti

Il suo ingresso nel secondo tempo cambia la partita.

Gol da attaccante puro arrivato al termine di un bellissimo scambio nel breve con Bernardeschi.

La sua presenza in campo fa bene anche a Cristiano Ronaldo, subito dopo in gol anche lui.

Siamo davvero sicuri che sacrificarlo sia la mossa giusta?

Compro Gonzalo Higuain.



Lento e impacciato (e non potrebbe esser altrimenti vista la stazza e il periodo della preparazione fisica) pur non essendo il peggiore in campo della sfida per caratteristiche tecniche e tattiche sembra comunque essere il giocatore meno indicato a praticare il gioco offensivo di Sarri.

Vendo Mario Mandzukic.