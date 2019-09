di Stefano Discreti

Un gol strepitoso a scherzare addirittura Koulibaly, tante bellissime altre giocate e una voglia pazzesca di dimostrare al mondo di non esser solo di passaggio alla Juventus.

Per l'impegno e la professionalità dimostrata merita assolutamente di esser tolto dal mercato e di riavere la "sua" numero 9.

Compro Gonzalo Higuain.



L'infortunio di Chiellini complica i piani del suo inserimento graduale in pianta stabile tra i titolari.

Le sue enormi capacità si percepiscono anche a distanza ma è ancora presto per affidargli le chiavi della difesa.

Finisce la sfida stremato e con i crampi, segno questo di una condizione fisica ancora non ottimale che ne condiziona la lucidità in occasione dei gol subiti dalla Juventus.

Rimandato, vendo De Ligt