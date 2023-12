Ancora una volta decisivo.Ancora una volta bomber a sorpresa anche se ormai ci abbiamo fatto quasi l’abitudine.Questa Juve operaia ha la sua anima.Non gioca bene ma non molla un cm, proprio come lui.Un’altra rete decisiva che regala altri 3 punti alla Vecchia Signora.Dopo la disfatta contro il Sassuolo si è rialzato caricandosi la squadra sulle spalle.E veniamo alle, solite, note dolenti.In una squadra che continua a vincere l’attacco resta praticamente inoffensivo.Se Chiesa perlomeno ci prova più volte con alcune delle sue accelerazioni tipiche, lui regala l’ennesima prova sottotono in cui fallisce anche malamente l’unica vera occasione da gol di tutta la sua partita.Sono sempre di più quelli che rimpiangono il suo mancato “scambio” estivo con Lukaku eppure noi continuiamo a credere nel ragazzo.