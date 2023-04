Ancora una volta partita di grande sofferenza in casa Juventus, con la prima ora giocata in primis a non prenderle nonostante un apparente modulo a trazione anteriore schierato sin dall’inizio.A decidere la sfida, regalando il vantaggio che dovrà esser adesso difeso nel ritorno in Portogallo della prossima settimana ci hanno pensato 2 “gregari”, 2 “panchinari” che in un modo o nell’altro si stanno ritagliando uno spazio comunque importante all’interno del gruppo.Il primo ormai si è guadagnato il posto da titolare scalzando nelle preferenze del Mister Allegri prima Bonucci e poi Alex Sandro. Il secondo si può ritenere panchinaro solo sulla carta perché in qualsiasi altra squadra giocherebbe assolutamente titolare.Non è stata sicuramente la sua migliore partita nella stagione.Anzi a dircela tutta probabilmente è stata una delle sue peggiori in assoluto in quanto non è mai riuscito a spingere sulla sua fascia di competenza e anzi è stato costretto dall’avversario di turno a fare praticamente il terzino, ruolo che non gli è assolutamente congeniale.La sua uscita dal campo, con il ridisegnamento tattico da parte del Mister è stata determinante per la Juventus per trovare un assetto più equilibrato.