Con l'inizio del campionato, torna il nostro format:Il migliore in campo in assoluto per distacco.Questa deve essere la stagione della sua consacrazione definitiva. La fascia al braccio lo ha responsabilizzato ulteriormente.Il suo contratto va rinnovato al più presto, senza se senza ma.Non poteva cominciare peggio.Quei pochi pazzi che lo avevano salvato ritenendo giusto aver lasciato andar via l’opzione Donnarumma sono stati smentiti subito.Troppo brutto per essere vero.Era dai tempi di Van Der Sar che la porta juventina non era così in difficoltà.