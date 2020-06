di Stefano Discreti

Un'altra prodezza delle sue. Un altro sinistro magico che si va ad infilare proprio nel "sette", la dove il portiere del Lecce non può proprio arrivare. Per sbloccare una partita, che nonostante la superiorità numerica, si stava mettendo male serviva proprio una prodezza del singolo e ancora una volta è stato lui ad esser decisivo.

Compro Paulo Dybala.



Decisiva anche, ma ovviamente in modo alternativo, la sua uscita dal campo.

Nonostante le belle parole spese da Paratici nel corso del prepartita e nonostante un ottimo tiro con cui impegna severamente Gabriel nel corso del primo tempo, il francese sembra essere ancora un corpo estraneo nel gioco di Sarri.

La Juventus dilaga subito dopo l'ingresso di Douglas Costa al suo posto. Solo un caso? Non lo crediamo.

Vendo Rabiot