di Stefano Discreti

Ancora una serata da assoluto protagonista.

Un gol da campione, un rigore trasformato con freddezza assoluta, un altro lasciato ad un compagno di squadra che rientra da ampie difficoltà per aiutarlo sbloccarsi più la perla assoluta dell'assist per il gol di Higuain in apertura, al termine di un duetto spettacolare.

In questo momento la Juventus non può assolutamente prescindere da lui.

Compro Dybala Mi chiedo spesso che senso abbia giocare la Coppa Italia con questa formula che favorisce sempre le migliori (che entrano in campo solo nella seconda parte della stagione) invitando le altre squadre in pratica a snobbarla totalmente, come fatto anche dall'Udinese con addirittura 9 cambi in partenza rispetto alla formazione che in campionato ha dominato il Sassuolo.

Sognare un torneo alla FA CUP è forse troppo ma doverci rassegnare ad una competizione appassionante solo nell'atto finale di Roma mai.

Vendo questa versione di Coppa Italia.