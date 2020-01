di Stefano Discreti

La sostituzione più immeritata in assoluto gli è toccata stavolta. Decisamente il migliore in campo, incontenibile per larghi tratti della partita. Fornisce l’assist a Demiral in occasione del gol del vantaggio della Juve. Si procura il rigore su ingenuità di Veretout che Cristiano Ronaldo trasforma con glaciale freddezza. Gioca una partita di grande sacrificio e talento. Esce dal campo arrabbiato e non poteva esser altrimenti. Compro Dybala



Stavolta è lui il centrocampista ad andare più in difficoltà di tutti. Nonostante il doppio vantaggio in avvio che avrebbe dovuto spianare la serata della Vecchia Signora, la squadra di Sarri soffre tantissimo (soprattutto a centrocampo), rischiando nel finale di subire il pareggio. Incomprensibili poi alcuni errori, sopratutto nel primo tempo che potevano costare cari. Decisamente non la sua partita migliore, penalizzato forse dall’ammonizione ad inizio gara. Vendo Pjanic