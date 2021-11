Una prestazione davvero di grandissimo livello. Una serata di grazia a trascinare i compagni e ad omaggiare il più grande giocatore juventino di tutti i tempi con una doppietta che lo scavalca per sempre nella classifica marcatori all time.Dopo le ultime prestazioni assolutamente negative in campionato, è tornata la Juventus di Champions, brillante e convincente.A questo punto non resta che chiederci da dove nasca questa differenza di rendimento così netta tra le due competizioni.