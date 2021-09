Questa Juventus non può assolutamente fare a meno della qualità e della fantasia del suo capitano.Contro la Sampdoria regala momenti di grandissimo calcio con un goal di rara bellezza e una serie di assist non concretizzati solo per demeriti dei suoi compagni.Fino a che resta in campo lui la Juventus è padrona del campo.Quando esce per infortunio si spegne la luce.Speriamo non sia nulla di grave.Il suo ingresso al posto dell’infortunato Dybala non lascia proprio il segno.Gioca per oltre un’ora, vagando per il campo, dimostrando di aver smarrito quella brillantezza e grinta che lo aveva contraddistinto all’inizio della sua avventura in bianconero.Da recuperare al più presto soprattutto nella testa e nella convinzione.Rimandato.