Bisognerà abituarsi all’idea che presto non lo vedremo più con la maglia della Juve e non sarà facile. Il suo gol, di destro non certo il piede migliore, è di una bellezza rara. Una rasoiata con una precisione chirurgica. Solo la sfortuna poi nel secondo tempo gli nega la doppietta ma è sicuramente il giocatore bianconero che più si illumina di talento.

Ci mancherà e tanto, compro Dybala.



Le premesse qualche anno probabilmente hanno illuso, si pensava di trovarsi forse dinanzi ad un predestinato. La realtà ad oggi è invece quella di un buon rincalzo da sfruttare quando necessario ma che per restare alla Juve, se succederà, deve crescere. Certe prestazioni e certi errori in maglia bianconera non sono tollerabili.

Rimandato, vendo Kean.