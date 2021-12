Dicembre sarà un mese decisivo in casa Juventus per provare ad accorciare la classifica e riavvicinarsi alle prime posizioni. Se a Salerno la Juventus ha vinto con relativa tranquillità lo deve principalmente al suo attuale giocatore simbolo su cui Allegri deve costruire la squadra per chiudere il 2021 nel miglior modo possibile.Gran gol a sbloccare la partita, grande apertura in occasione del gol del raddoppio, peccato per l'errore finale dal dischetto.Quando la Juve la scorsa estate ha accelerato per il suo acquisto in sostituzione di Cristiano Ronaldo nessuno in casa bianconera si è permesso di pensare, anche solo per un secondo, che potesse prendere il posto del fenomeno portoghese nelle gerarchie della Juventus.Però, siamo sinceri, da un giocatore con il suo talento acerbo è lecito attendersi decisamente di più. Anche a Salerno la sua presenza nell'area della Salernitana è stata praticamente inesistente.