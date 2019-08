di Stefano Discreti

In una Juventus schierata in partenza con una prevalenza di giocatori mancini, il sinistro più atteso era indubbiamente il suo, mai come quest'anno al centro di ogni situazione. E il numero 10 bianconero non ha deluso le aspettative ricamando il gol vittoria con una perla, una vera magia. Se recuperato mentalmente e schierato nuovamente in attacco può diventare il vero acquisto della Juventus.

Compro Dybala



Stare al 18 Agosto, a meno di una settimana dall'inizio del campionato e a poco più di 2 settimane dalla chiusura della campagna trasferimenti estiva, senza conoscere ancora il destino di molti giocatori della rosa, alcuni come Dybala davvero determinanti per il prosieguo della stagione, è davvero penalizzante. Questo ritardo nella chiusura definita dell'organico sicuramente influirà in negativo sui tempi di adattamento alla "rivoluzione Sarriana".

Vendo la campagna trasferimenti aperta fino al 2 Settembre.