di Stefano Discreti

Quanto è mancato il suo talento alla squadra bianconera.

Insieme a Vlahovic è sicuramente l’elemento più di pericolo per gli avversari.

Speriamo si riesca ad accordare con la società per il rinnovo del contatto.

Talento puro, compro Dybala



Dopo la disfatta contro il Villarreal c’era bisogno di un segnale importante per ripartire subito.

La vittoria contro la Salernitana rimanda alla super sfida contro l’Inter che arriverà dopo la sosta e soprattutto aumenta i rimpianti per aver buttato la prima parte di stagione, perdendo tanti punti in campionato, soprattutto per distrazioni assolutamente evitabili con un po’ di attenzione in più.

Vendo i punti persi