di Stefano Discreti



Lasciarlo fuori in questo momento è un vero delitto sportivo. Entra in campo e cambia subito il corso della partita, chiudendola con un gol di rara bellezza che avrebbe meritato una cornice di pubblico ben differente. Nella sua strepitosa giocata sono in tanti a riconoscere tracce passate di Omar Sivori. Insostituibile in questo momento, lunga vita al numero 10 bianconero. Compro Dybala



Non per accanirsi in particolare su un giocatore piuttosto che un altro, ma vederli in campo dall'inizio al posto di Dybala fa davvero arrabbiare. Uno sta cercando nuovamente di recuperare la condizione fisica dopo l'ennesimo infortunio muscolare (e non sarà facile), l'altro è un attaccante che ormai non spaventa più nessuna difesa avversaria (prima o poi però qualche gol dovrà anche tornare a farlo...). In questo momento due maglie da titolare lì davanti, quella di Ronaldo e di Dybala, non sono nemmeno minimamente da mettere in discussione. Agli altri, come anche giusto che sia, restano gli avanzi.

Vendo Douglas Costa e Higuain.