di Stefano Discreti

In assenza di Cristiano Ronaldo tocca a lui, ancora una volta in stagione, caricarsi sulle spalle la Juventus. Il gol su punizione che sblocca la partita è un assoluto gioiello ma non è certamente l'unica giocata di livello della sua partita. Compro Dybala.



Se la squadra bianconera continua a segnare così poco la colpa è anche, se non soprattutto, la sua. Da un attaccante rapace come lui ci si aspettano molte più reti. Lotta, si sbatte per i compagni, ma ad un centravanti come lui prima di tutto si chiede il goal. Vendo Higuain