di Stefano Discreti

Dopo l’errore dal dischetto in Coppa Italia doveva per forza riscattarsi in campionato per farsi perdonare e così è stato. La sua magia, arrivata su pregevole assist di Bernardeschi, è stata spettacolare.

Compro Dybala.



Chi invece non si è riscattato per nulla dal clamoroso errore dal dischetto in Coppa Italia è colui che in evidente stato di emergenza terzini ha finito per complicare ulteriormente la situazione facendosi espellere ingenuamente.

Vendo Danilo.