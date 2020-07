di Stefano Discreti



Doveva vedere la partita dalla panchina, invece il problema fisico di Higuain lo catapulta in campo dall’inizio e lo erge a trascinatore della Juventus. Incontenibile per larghi tratti della sfida, altruista all’ennesima potenza in occasione del secondo gol di Cristiano Ronaldo. Insostituibile, compro Dybala.



L’errore che regala il calcio di rigore alla Lazio è da circoletto rosso e rischia di riaprire una partita già chiusa. Una disattenzione clamorosa che poteva costare carissima, assolutamente da non riproporre più in futuro. Rimandato, vendo Bonucci