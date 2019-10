di Stefano Discreti

Altro che Lukaku. Solo a ripensare alla trattativa estiva di mercato che avrebbe potuto scambiarli per favorire il bilancio bianconero vengono i brividi. Scelgo all’ultimo come titolare al posto di Higuain si conferma in netta ripresa realizzando il bellissimo gol del vantaggio e facendo impazzire per tutta la partita la difesa dell’Inter. Compro Dybala



Se la gioca con De Ligt per la palma del peggiore in campo. Anche lui scelto all’ultimo tra i titolari (nello specifico per Ramsey) non riesce mai ad esser incisivo nel corso della sfida. Spesso fuori dal gioco, della sua partita resta solo un debole tiro nel secondo tempo bloccato senza difficoltà da Handanovic. L’ingresso di Higuain al suo posto cambia la Juventus e non è un bel segnale per lui. Vendo Bernardeschi