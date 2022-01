1









Non sarà stata certamente la sua migliore partita in maglia bianconera ma di sicuro ancora una volta di più ha dimostrato che nell’attuale Juve è uno dei giocatori più importanti e che di certo il problema del ridimensionamento non è certo lui.

Perderlo a parametro zero sarebbe un vero suicidio sportivo.

Capitano talentuoso, compro Dybala



Ancora una volta dimostra di fallire la prova di maturità.

La squadra di Allegri ha una necessità unica di disporre di un regista di centrocampo ma il brasiliano continua a mancare le occasioni che gli vengono fornite.

Di difficile collocazione sia tecnica che sul mercato se la Juve deve pensare ai tagli di bilancio deve ripartire da giocatori enigmatici come lui e non certo da Dybala.

Rimandato, vendo Arthur