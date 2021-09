Un altro goal in apertura a sbloccare la partita.Non è certo colpa sua se la squadra sembra incapace di gestire il vantaggio.Peccato per l’infortunio nel corso del secondo tempo, è sicuramente uno dei pochi giocatori in forma.La squadra continua a non vincere e soprattutto continua a farsi recuperare subendo costantemente gol ad ogni partita.Nel secondo tempo la Juve è arretrata troppo eppure a sentirlo nel post-partita ci si sarebbe dovuti coprire ancora di più.Con questa mentalità difensiva non si va da nessuna parte.