Compro Dybala, vendo Allegri 

Il suo ingresso in campo, insieme a Chiesa, nel corso della ripresa cambia la partita.Questa Juventus non può davvero fare a meno del suo talento.La freddezza con cui trasforma il rigore dinanzi ad un para rigori come Handanovic conferma le sue doti da leader.Per chi vive la squadra dall’esterno, la formazione schierata in partenza contro l’Inter è davvero incomprensibile.Era una grandissima occasione per provare ad accorciare la classifica ma ancora una volta è mancato il coraggio di osare.Con questa mentalità non si va lontano.