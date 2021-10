Anche questa volta è l’ultimo ad arrendersi ad un risultato insufficiente già nel pareggio.Lotta, combatte, cerca di trascinare i suoi compagni da capitano.La sfortuna gli nega il goal. Manca tutto il contorno, non lui.11 punti in meno rispetto alla gestione Sarri e 5 punti in meno rispetto alle gestione Pirlo.I numeri lo condannano senza appello.Nelle prossime giornate dovrà provare a dimostrare di valere perlomeno in parte l’investimento pesante che la società ha voluto fare scommettendo su un suo ritorno.